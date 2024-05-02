Россияне массово пересаживаются на каршеринг и арендованные авто — что случилось?

В преддверии длинных выходных жители России стали более активно брать автомобиль в аренду. По сравнению с майскими праздниками в 2023 году спрос на эту услугу в текущем году вырос на 18%, об этом «Известиям» сообщили в компании TopCar.
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