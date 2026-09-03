«Прям очень плохо»: Виктория Боня не может оправиться после трагедии

В конце июля Виктория Боня столкнулась с тяжелой потерей — во время восхождения на Брод-Пик погибли близкие ей люди, с которыми звезду связывали годы дружбы и любовь к горам.
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