Reuters: Латвия и Литва могут прекратить экспорт зерна из России

Латвия и Литва могут прекратить транзит зерна из России через свои порты из-за увеличения его потоков после атак на русские порты в Балтийском море.
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