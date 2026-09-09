Коробченко: товарооборот Татарстана с Индией за полгода вырос в девять раз

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ Товарооборот Татарстана с Индией за последние полгода увеличился в девять раз, сообщил «Татар-информу» заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, комментируя участие республики в первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.