Три многофункциональных комплекса появятся вблизи городских вокзалов с начала года

Три многофункциональных комплекса появятся около транспортных хабов. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Екатерина Соловьева.
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