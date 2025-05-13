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Три многофункциональных комплекса появятся вблизи городских вокзалов с начала года

Три многофункциональных комплекса появятся вблизи городских вокзалов с начала года

Три многофункциональных комплекса появятся около транспортных хабов. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Екатерина Соловьева.

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