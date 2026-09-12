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Битва за Марс разворачивается на Земле: Rocket Lab пытается отобрать у Blue Origin контракт на $700 млн на создание марсианского спутника

Битва за Марс разворачивается на Земле: Rocket Lab пытается отобрать у Blue Origin контракт на $700 млн на создание марсианского спутника

NASA выбрало Blue Origin, Rocket Lab подала официальный протест Rocket Lab официально оспорила решение NASA передать Blue Origin контракт стоимостью $700 млн на создание нового марсианского орбитального аппарата.

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