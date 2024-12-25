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Украинские военные забрали автомобиль после убийства жителя Новотроицкого

Украинские военные забрали автомобиль после убийства жителя Новотроицкого

Украинские военные убили жителя Новотроицкого в Херсонской области и изъяли его автомобиль. В результате атаки дрона погибли и пострадали мирные жители.

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