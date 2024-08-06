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Регионы России

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Снуп Догг зарабатывает по 500 тысяч долларов в день на Олимпийских играх в Париже

По словам венчурного капиталиста Генри Макнамары, Snoop Dogg зарабатывает более 500 000 долларов в день на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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