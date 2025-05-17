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Командир из ВСУ Александр Ширшин уходит в отставку: причины и последствия

Командир из ВСУ Александр Ширшин уходит в отставку: причины и последствия

Украинская журналистка Диана Панченко сообщает об отставке командира ВСУ Александра Ширшина. Он обосновывает своё решение несоответствием приказов командования реальной ситуации на фронте и планирует обсудить это с журналистами.

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