Командир из ВСУ Александр Ширшин уходит в отставку: причины и последствия

Украинская журналистка Диана Панченко сообщает об отставке командира ВСУ Александра Ширшина. Он обосновывает своё решение несоответствием приказов командования реальной ситуации на фронте и планирует обсудить это с журналистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии