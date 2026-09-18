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Премьер Израиля предложил ужесточить наказание за критику армии

Пре­мьер-министр Изра­и­ля Бинья­мин Нета­нья­ху заявил о наме­ре­нии вне­сти два зако­но­про­ек­та, кото­рые преду­смат­ри­ва­ют нака­за­ние за «кле­ве­ту» на изра­иль­ских воен­но­слу­жа­щих.

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