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Мужчина перевез тело бывшей девушки в офис и спрятал в морозилке

Мужчина перевез тело бывшей девушки в офис и спрятал в морозилке

На Тайване расследуют убийство женщины из Таиланда. 43-летний мужчина после конфликта с бывшей возлюбленной спрятал ее тело в чемодане, а затем перевез останки в свой офис и поместил в морозильную камеру.

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