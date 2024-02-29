Эксперт рассказала, чем грозит просрочка ипотечного страхования

Несоблюдение условий ипотечного договора, в частности несвоевременное продление ипотечного страхования, может привести к увеличению ежемесячного платежа по кредиту в два раза, предупреждает аналитик Банки.
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