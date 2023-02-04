Невыгодная ипотека: риелтор объяснила рост цен на квартиры в новостройках Петербурга на 16 %

Жилье в новостройках Северной столицы подорожало за год до 8,5 млн рублей. При этом в квартирах премиум-класса средний чек поднялся до 29,9 млн рублей, в бизнес-классе рост составил 11 % или 14,2 миллиона рублей.
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