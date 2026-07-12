НАТО продаётся? Нееет, продано!

Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чай сегодня с привкусом европейских новостей, а вот аналитические прянички, как всегда, наши - русские! Дональд Трамп, судя по всему, обращается к европейским союзникам приблизительно так: "Хватит прятаться за красивые слова о демократии, платите деньги".