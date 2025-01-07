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Живая Кубань

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 Суд продлил арест бывшему замначальника главка МЧС Кубани Симоненко

 Суд продлил арест бывшему замначальника главка МЧС Кубани Симоненко

 Суд продлил арест бывшему замначальника главка МЧС Кубани СимоненкоБасманный суд Москвы продлил срок  ареста бывшему замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко до 4 февраля 2025 года, до этой же даты продлено и предварительное следствие по возбужденному  уголовному делу.

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