Володин проводит опрос о маркировке энергетиков контрастными надписями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своей страницы в соцсетях ответить на вопрос, поддерживают ли они законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных.