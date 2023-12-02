Володин проводит опрос о маркировке энергетиков контрастными надписями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своей страницы в соцсетях ответить на вопрос, поддерживают ли они законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных.
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