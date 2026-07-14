Российские войска нанесли удар по порту в Одессе

В ночь на 14 июля российские Вооруженные силы осуществили массированные атаки с применением дальнобойных высокоточных средств воздушного и наземного базирования, а также беспилотных аппаратов, направленные на объекты военной промышленности в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области.