Ивановский «Текстильщик» хочет сменить Колыванова на Каряку или Григоряна

Красно-черные ведут переговоры с претендентами на пост главного тренера команды.По итогам 2023 года ивановский «Текстильщик» не только потерял шансы выйти в ФНЛ, но даже не попал в четверку лучших команд в группе «серебро» ФНЛ-2.