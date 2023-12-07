Ивановский «Текстильщик» хочет сменить Колыванова на Каряку или Григоряна

Красно-черные ведут переговоры с претендентами на пост главного тренера команды.По итогам 2023 года ивановский «Текстильщик» не только потерял шансы выйти в ФНЛ, но даже не попал в четверку лучших команд в группе «серебро» ФНЛ-2.
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