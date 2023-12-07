Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 047 подписчиков

Ивановский «Текстильщик» хочет сменить Колыванова на Каряку или Григоряна

Ивановский «Текстильщик» хочет сменить Колыванова на Каряку или Григоряна

Красно-черные ведут переговоры с претендентами на пост главного тренера команды.По итогам 2023 года ивановский «Текстильщик» не только потерял шансы выйти в ФНЛ, но даже не попал в четверку лучших команд в группе «серебро» ФНЛ-2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх