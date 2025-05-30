Во Франции появилась новая работа Бэнкси

Бэнкси вернулся. и он/она/они, возможно, пересекли Ла-Манш. В четверг в своем посте в Instagram Бэнкси представил свою последнюю работу: дорожный столбик, отбрасывающий тень на маяк, со словами «Я хочу быть тем, кем ты меня видела», написанными поверх него.