Во Франции появилась новая работа Бэнкси

Бэнкси вернулся. и он/она/они, возможно, пересекли Ла-Манш. В четверг в своем посте в Instagram Бэнкси представил свою последнюю работу: дорожный столбик, отбрасывающий тень на маяк, со словами «Я хочу быть тем, кем ты меня видела», написанными поверх него.
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