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В Париже заявили, что с Москвой надо говорить на особом языке

В Париже заявили, что с Москвой надо говорить на особом языке

В МИД Франции считают, что РФ, которая «навязывает свое видение», надо подать «мощный сигнал». Франция добивается увеличения поддержки Украины со стороны стран Европы и тем самым стремится подать Москве «мощный сигнал».

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