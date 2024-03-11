В Париже заявили, что с Москвой надо говорить на особом языке

В МИД Франции считают, что РФ, которая «навязывает свое видение», надо подать «мощный сигнал». Франция добивается увеличения поддержки Украины со стороны стран Европы и тем самым стремится подать Москве «мощный сигнал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии