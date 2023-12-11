Ученые рассказали, как развивается «интернет тел» и для чего он нужен Ирэн ОрлонскаяНа прошлой неделе исследователи американского Purdue University опубликовали удивительные результаты своих исследований, предрекая, что в ближайшие 15–20 лет мы можем столкнуться с необходимостью использовать смартфоны все реже и реже.
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