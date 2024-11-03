Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации

Лауретами премии за вклад в укрепление единства российской нации в этом году становятся гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, заместитель директора выставки Павел Дорошенко и заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
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