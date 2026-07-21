В Мордовии вдвое увеличат лимиты на розничную продажу бензина

Власти Мордовии объявили об увеличении лимитов отпуска бензина на всех АЗС республики с 22 июля.«С завтрашнего дня увеличиваем лимиты отпуска топлива на всех АЗС Мордовии - до 40 литров на одно транспортное средство», - написал во вторник в своем канале в мессенджере «Макс» глава Мордовии Артем Здунов.