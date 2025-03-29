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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Семенович раскрыла, до сих пор ли колет аналог «Оземпика», и рассказала о самочувствии

Анна Семенович раскрыла, до сих пор ли колет аналог «Оземпика», и рассказала о самочувствии

Экс-солистка «Блестящих» — одна из немногих, у кого не было побочных эффектов от аналога «Оземпика». Лекарство Анне Семенович назначил врач — она делает инъекции уже несколько месяцев и периодически сдаёт анализы.

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