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Главный судья Армейских международных игр–2022 подвел итоги восьмого соревновательного дня

Главный судья Армейских международных игр–2022 подвел итоги восьмого соревновательного дня

Вчера завершены состязания в четырех конкурсах: «Тактический стрелок», «Инженерная формула», «Мастера артиллерийского огня» и «Глубина».

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