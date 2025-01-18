Фея не поможет. Стоматолог Блюмкин рассказал, как мода убивает зубы

На какие только ухищрения не идут люди, дабы стать более заметными и, в частности заполучить самую красивую и модную улыбку! Но следование некоторым модным трендам может быть привести к серьезным последствиям.
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