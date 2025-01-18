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Фея не поможет. Стоматолог Блюмкин рассказал, как мода убивает зубы

Фея не поможет. Стоматолог Блюмкин рассказал, как мода убивает зубы

На какие только ухищрения не идут люди, дабы стать более заметными и, в частности заполучить самую красивую и модную улыбку! Но следование некоторым модным трендам может быть привести к серьезным последствиям.

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