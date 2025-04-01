Ночью в Брянской области сбили три беспилотника ВСУ

В результате происшествия никто не пострадал. Обломки БПЛА упали вдали от зданий и других построек.Ночью с 31 марта на 1 апреля над территорией Брянской области были уничтожены три беспилотника ВСУ самолетного типа.
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