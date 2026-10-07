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Владимирские новости

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В Судогде осудили сотрудников Муромцевского лесотехнического техникума за укрывательство мигрантов

Суд в Судогде приговорил к реальным срокам директора и заведующую хозяйством Муромцевского лесотехнического техникума, а также сотрудницу фирмы за организацию незаконного пребывания мигрантов и посредничество во взяточничестве.

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