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В главном матче тура Холанд и Баркола покажут результативную бойню. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

В главном матче тура Холанд и Баркола покажут результативную бойню. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Первая игра после признания 114 финансовых нарушений.Шестой тур АПЛ украсит настоящая битва амбициозных тренеров и их топ-клубов: «Манчестер Сити» отправится к «Ливерпулю» в статусе единоличного лидера.

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