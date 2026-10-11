"Уже на излете": В США обеспокоены состоянием Трампа

В Штатах вновь усилились дискуссии о состоянии здоровья президента Дональда Трампа. Поводом стали его публичные выступления, внешние признаки серьёзных заболеваний и публикации американских врачей, которые допускают у 80-летнего политика когнитивные и сердечно-сосудистые проблемы.