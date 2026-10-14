Мамадышский политехнический колледж стал одним из победителей федерального конкурса «Агропрофи». На капитальный ремонт, обновление материально-технической базы и развитие образовательной инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 729,415 млн рублей.
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