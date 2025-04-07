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Царьград

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Торговая палата США планирует иск против пошлин Трампа для снижения долга

Торговая палата США планирует иск против пошлин Трампа для снижения долга

Торговая палата США рассматривает подачу иска против администрации Трампа. Иск направлен на блокировку новых импортных пошлин, введённых Президентом.

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