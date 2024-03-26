Госдеп: CША не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России

США не поддерживают атаки Украины по объектам на территории Российской Федерации. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, комментируя атаки Киева на нефтеперерабатывающие заводы РФ, сообщает ТАСС.
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