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Госдеп: CША не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России

Госдеп: CША не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России

США не поддерживают атаки Украины по объектам на территории Российской Федерации. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, комментируя атаки Киева на нефтеперерабатывающие заводы РФ, сообщает ТАСС.

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Владимир Нелюбин
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