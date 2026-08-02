MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов на межбанковском рынке

Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов на межбанковском рынке

Национальный банк Украины за последнюю неделю июля увеличил объем валютных интервенций. С 27 по 31 июля регулятор продал на межбанковском рынке $1,14 млрд, не осуществив при этом ни одной операции по покупке иностранной валюты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии