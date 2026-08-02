Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов на межбанковском рынке

Национальный банк Украины за последнюю неделю июля увеличил объем валютных интервенций. С 27 по 31 июля регулятор продал на межбанковском рынке $1,14 млрд, не осуществив при этом ни одной операции по покупке иностранной валюты.
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