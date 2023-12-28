В Удмуртии полицейские и общественники организовали для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, новогодний праздник

На территории молодежного лагеря «Елочка» в Завьяловском районе Удмуртии сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике организовали для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, новогоднее представление.
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