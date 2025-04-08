Решение палестинского вопроса — ключ к региональной стабильности — WAM

Более семи десятилетий беспорядков на Ближнем Востоке доказали, что справедливое решение палестинского вопроса, основанное на создании независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, является единственным путём к безопасности, стабильности и миру в регионе, заявил 8 апреля спикер Арабского парламента Мохаммед Ахмед Аль-Ямахи, передает WAM.