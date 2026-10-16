Налоговый орган требует от холдинга «ЭКО-культура» более 148 млн рублей, в состав агрохолдинга входят 13 тепличных комплексов с годовым объёмом выпуска овощей порядка 250 тысяч тонн.
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