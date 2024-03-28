В Екатеринбурге 20-летняя девушка выбросила ребенка на мороз

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней женщины, которая в ночь на 15 декабря 2023 года родила и выбросила ребенка на двадцатиградусный мороз.
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