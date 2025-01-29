Анна Ван Денски: Россия откажется от демилитаризации Украины?

Каковы перспективы мирного договора между Россией и Украиной, и почему интервью Владимира Путина вызывает такой резонанс? Какова роль международных игроков в этом процессе и каковы истинные мотивы сторон? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.
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