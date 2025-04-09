Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 9 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области.