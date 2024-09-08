Неудобные вопросы к Хабенскому и театральной общественности. С кем вы, мастера культуры?

Анфиса Иванова

" А вслед за ассоциациями возникли и вопросы: а это действительно те спектакли, которые нужны русскому народу во время СВО?" А почему эти аморальные своей дрянностью спектакли в период проведения СВО не нужны...а, получается по автору, по завершении СВО ими можно народ разлагать - травить своей грязностью развращения, - так что ли?!