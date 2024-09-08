Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 598 подписчиков

Неудобные вопросы к Хабенскому и театральной общественности. С кем вы, мастера культуры?

Неудобные вопросы к Хабенскому и театральной общественности. С кем вы, мастера культуры?

После начала СВО постепенно накапливаются неудобные вопросы к Константину Хабенскому и в целом к отечественной театральной общественности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
&quot; А вслед за ассоциациями возникли и вопросы: а это действительно те спектакли, которые нужны русскому народу во время СВО?&quot;  А почему эти аморальные своей дрянностью спектакли в период проведения СВО не нужны...а, получается по автору, по завершении СВО ими можно народ разлагать - травить своей грязностью развращения, - так что ли?!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх