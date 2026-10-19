Продажи подержанных авто в сентябре выросли на 7,5% по сравнению с августом и на 0,7% год к году, всего реализовано 557,1 тыс машин.
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