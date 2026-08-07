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Совет мира по-трамповски

Совет мира по-трамповски

Объединение вот уже девятнадцати государств, откликнувшихся на призывы бульдозера американской политики, начинает приобретать очертания военного союза, выходящего за рамки миротворческих инициатив Фото: AP Photo/Evan Vucci Инициатива изначально была рассчитана на реконструкцию Сектора Газа и установку временной гражданской администрации.

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