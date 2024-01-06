Анатомия «оборотня»: полиции нужен осиновый кол

МИ

Михаил Игнатов

«Если бы служба собственной безопасности подчинялась не министру, не начальнику главка или округа, а напрямую президенту, то была бы совсем иная ситуация. Как МВД может само себя сажать? То есть УСБ сейчас подчиняется руководству МВД. Это бред. Сам себя кусаешь за хвост, получается. Поэтому эту систему нужно выводить из подчинения МВД». Прошло уже четыре года, но воз и ныне там. Где депутаты, где сенаторы, где думские партии? Почему молчит президент?