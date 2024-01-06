БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Анатомия «оборотня»: полиции нужен осиновый кол

Анатомия «оборотня»: полиции нужен осиновый кол

Почему закон преступают его стражи Сергей Башкатов Фото: Михаил Кутузов/ТАСС, архив balancetowers.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Решение может быть простым: возобновление смертной казни для &quot;оборотней в погонах&quot;!
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16 час.
МИ
Михаил Игнатов
«Если бы служба собственной безопасности подчинялась не министру, не начальнику главка или округа, а напрямую президенту, то была бы совсем иная ситуация. Как МВД может само себя сажать? То есть УСБ сейчас подчиняется руководству МВД. Это бред. Сам себя кусаешь за хвост, получается. Поэтому эту систему нужно выводить из подчинения МВД». Прошло уже четыре года, но воз и ныне там. Где депутаты, где сенаторы, где думские партии? Почему молчит президент?
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12 час.

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