Документы на выдвижение на выборы губернатора Петербурга в Избирком подали 22 кандидата

Они состоятся с 6 по 8 сентября На утро 28 июня на выборы губернатора Петербурга 22 кандидата представили документы на выдвижение, сообщил сегодня в своём телеграм-канале председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.