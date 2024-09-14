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В сентябре начал действовать судьбоносный указ: пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения

В сентябре начал действовать судьбоносный указ: пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения

В сентябре начал действовать судьбоносный указ: пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения Ольга ВайленкоС 1 сентября 2024 года вступает в силу ряд значительных нововведений в сфере социальной защиты пенсионеров в России.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Заебыли. Вот ЕСЛИ да КАБЫ и пенсионеры будут доказывать в суде, что холодно было и вода не питьевая и умирать там, в судах. Идиоты. Отменить плату для них без условий.
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11 час.
Алекс Сэм
Ресурсоснабжающая организация будет до#бываться к каждой запятой и отправлять документы назад. И получение этих подтверждений будет тот ещё квест.
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10 час.
НБ
Николай Байков
Смешно
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3 час.

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