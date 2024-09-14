В сентябре начал действовать судьбоносный указ: пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения Ольга ВайленкоС 1 сентября 2024 года вступает в силу ряд значительных нововведений в сфере социальной защиты пенсионеров в России.
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