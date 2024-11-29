Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Ерунда!  Никто не может принудить Россию делать то, что она не  считает для себя приемлемым.  Есть план В.В.Путина, в...В США заявили, чт...
  • Николай Герасименко
    Автор, открой своё власовское удовлетворенное этими новостями личико! Обзовись своим именем! Я смотрю изгнанный из оф...В Алеппо уже вошл...
  • tsan tsan
    Соловьёв, как всегда, начинает примазываться к чужой деятельности.Соловьев объявил ...

Протестующие в Грузии начали возводить баррикады

Участники акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз (ЕС) начали возводить баррикады из подручных средств, электросамокатов и других предметов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх