Жителям Пензы представили проект благоустройства сквера возле завода «Химмаш»

Жители восьми населенных пунктов Пензенской области до 30 апреля могут поучаствовать в голосовании за понравившийся им проект благоустройства общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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