В Минобороны ФРГ надеются, что США продолжат размещать ракеты в ФРГ при Трампе

Германия выражает надежду, что Соединенные Штаты будут придерживаться соглашения о размещении в ФРГ дальнобойного оружия в случае прихода к власти в США экс-главы государства Дональда Трампа после выборов.
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