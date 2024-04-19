Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки беспилотника

БЕЛГОРОД, 20 апреля, ФедералПресс. Два мирных жителя села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области погибли в результате атаки беспилотников, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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